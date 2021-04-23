23 Nisan törenleri TBMM'de başladı! Mustafa Şentop, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü nedeniyle Mecliste tören düzenlendi. Mustafa Şentop TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşma yapıyor.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları kapsamında TBMM Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene katılarak anıta çelenk bıraktı. Törene, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar ve Nimetullah Erdoğmuş ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile milletvekilleri, Meclis bürokratları ve diğer çalışanlar katıldı. Şentop anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Meclis Başkanı Şentop, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılına erişmenin iftiharı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Bir asrı geçen yaşıyla büyük zorluklarla kurulan TBMM, canları pahasına hürriyetini teslim etmeyen kahraman milletimizin bizlere armağanıdır. Tarihimizin makûs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan gününün ulusal egemenliğin yanı sıra çocuk bayramı olarak kutlanması, tarihimizden aldığımız gücün istikbalimizin mimarlarına aktarılmasının tezahürüdür. Çocuklarımıza yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmek en asli vazifemizdir. Sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Âkif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.