23 Nisan şiirleri 2019 uzun kısa formatlı yeni şiirler
23 Nisan şiirleri, en güzel ve yeni uzun 23 Nisan şiirleri sayfamızda. Bu sene 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Okullarda ve stadyumlarda yapılacak 23 nisan etkinlikleri için 23 Nisan'da okunacak 4 kıtalık-8 kıtalık uzun ve kısa şiirleri sizler için bir araya getirdik.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı için artık geri sayım başladı. Bu sene yani 2019 yılında 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Öğrenciler ise bu anlamlı ve özel gün için 23 Nisan şiirlerini araştırmaya başladı bile. En güncel, en çok beğenilen ve paylaşılan 23 Nisan şiirleri sayfamızda. 4 kıtalık-8 kıtalık uzun ve kısa farklı formatlardaki şiir derlemelerini sayfamızda görebilirsiniz...
Kiminin saçı siyah, Kiminin saçı sarı... Ankara'da buluştu, Dünyanın çocukları. Her Yirmi Üç Nisan'da Tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini, Açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada Ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiç birinin Çocuk Bayramı yoktur. Dünyanın çocukları Yurdumuza koşuyor, Her Yirmi Üç Nisan'da Cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla, Kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı Herkese mutlu olsun! Altan ÖZYÜREK
Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel, Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı. Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel, Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı. Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi, Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı. Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi, Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı. Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü. Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık. Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü, Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık. Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz, İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var. Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az, Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var. Hep elele vererek bu sevinci yayalım, Kalmamalı en ufak bir tasamız, Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım, Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız. Ferit Rakıp TUNGOR
Bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar, Bütün yurdun üstünü Bin dokuz yüz yirmide Duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi Bugün edildi ilan Yeni bir Türk devleti Bundan, 23 Nisan Sevindirir milleti İ. Hakkı SUNAT