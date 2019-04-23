23 Nisan Bayramı için devlet erkanı Anıtkabir'de Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır

İlk tören TBMM'de

23 Nisan için ilk tören TBMM Atatürk anıtı’na Başkan Mustafa Şentop’un çelenk koymasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.