23 Nisan Bayramı için devlet erkanı Anıtkabir'de Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören sonrası çekilen fotoğrafta yer almayarak daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.
İlk tören TBMM'de
23 Nisan için ilk tören TBMM Atatürk anıtı’na Başkan Mustafa Şentop’un çelenk koymasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Anıtkabir'e ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. TBMM'deki ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'e geçerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmaması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören sonrası çekilen fotoğrafta yer almayarak daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.