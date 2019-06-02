23 Haziran'la ilgili 3 anket şirketinden benzer sonuçlar İmamoğlu mu Yıldırım mı?
23 Haziran'la ilgili anket şirketleri tek tek verileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı. İstanbul seçimlerinde kim ne kadar oy oranına ulaşacak sorusunun yanıtı 3 anket şirketi verdi.
YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğini açıklamasının ardından anket şirketleri ilk sonuçlarını paylaştı. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı sonrası adaylar çalışmalarını İstanbul'da devam ettiriyor. Çalışmalar bir yandan devam ederken anket firmaları da tahminlerini yürütüyor.
Her ne kadar anketler her dönem tartışma konusu olduysa da, seçimlerden önce en çok merak edilen de yine o rakamlar oluyor. 3 anket firması seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. Yayınlanan dört ankette CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2 puan kadar önde olduğu belirtildi.
KONSENSUS
Konsensüs araştırma şirketinin yaptığı ilk ankete göre CHP'li İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın yüzde 2,1 farkla önünde bulunuyor. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, 21-22 Nisan tarihlerinde 1040 kişiyle yapılan anket verilerine göre seçmenlerin yüzde 50,2'sinin Ekrem İmamoğlu'na, 48,1'inin Binali Yıldırım'a ve 1,7'sinin diğer partilere oy vereceğini söyledi.
Sarı, 39 yaşa kadarki seçmen kitlesinin 23 Haziran'da alınacak sonuçlarda belirleyici olacağının altını çizerek "DSP, Saadet, bağımsız adaylar, TKP ve diğer partilere oy veren 2,7'lik kesimin yüzde 1'inin de Ekrem İmamoğlu'na kaydığını görüyoruz. Binali Yıldırım'a oy verenlerin pek fikrinin değişmediği sonucu var. Yıldırım'ın oy oranı yüzde 48,1 ile 48,3 arasında değişiyor" diye konuştu.