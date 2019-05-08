23 Haziran'da Bodrum'a kar yağacak diyorlar! Twitter bu esprilerle yıkıldı

YSK'nın İstanbul kararının ardından tekrar seçimin tarihi belli oldu. Yenilenecek seçimde oy kullanmaya teşvik için bazı belediyeler ''kapalıyız'' diyerek sosyal medya hesaplarından espirili mesajlar yayınladı. Adana Belediyesi, ''23 Haziran'da Adana 150 derece İstanbul'da ikamet eden ve 23 Haziran'da Adana'ya ziyarete gelecek vatandaşlarımızın dikkatine!'' diyerek sandık başına mesajı verdi.