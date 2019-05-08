23 Haziran'da Bodrum'a kar yağacak diyorlar! Twitter bu esprilerle yıkıldı
23 Haziran 2019'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri için tatil beldelerinde yer alan belediyeler sosyal medyadan espirili mesajlar yayınladı. İşte tatil mi seçim mi tereddütü yaşayanları güldüren mesajlar:
YSK'nın İstanbul kararının ardından tekrar seçimin tarihi belli oldu. Yenilenecek seçimde oy kullanmaya teşvik için bazı belediyeler ''kapalıyız'' diyerek sosyal medya hesaplarından espirili mesajlar yayınladı. Adana Belediyesi, ''23 Haziran'da Adana 150 derece İstanbul'da ikamet eden ve 23 Haziran'da Adana'ya ziyarete gelecek vatandaşlarımızın dikkatine!'' diyerek sandık başına mesajı verdi.
Bodrum Belediyesi, ''Değerli İstanbullular, aldığımız bilgilere göre, 23 Haziran günü Bodrum'da şiddetli kar yağışı beklendiğinden tüm sahillerimiz kapalıdır. Aynı gün İstanbul'da doğacak güneşin keyfini çıkarmanızı tavsiye ederiz'' mesajını paylaştı.
Çeşme Belediyesi, ''Uyarı! İstanbul'dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizden 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır'' paylaşımında bulundu.
Edremit Belediyesi, ''23 Haziran’da “Demokrasi Tadilatı” nedeniyle bir günlüğüne kapalıyız'' diyerek 'sandık başına' mesajı verdi.