23 Haziran'da Bodrum'a kar yağacak diyorlar! Belediyelerden esprili twitler

Bozcaada Belediyesi, ''24 Haziran'da; Bozcaada çevresinde İnce'den bir fırtına beklenmektedir. Hava tahminleri 25 Haziran sabahının, motorları maviliklere sürecek kadar sakin ve huzurlu olacağını göstermektedir. Misafirlerimizin tatil planlarını bu doğrultuda planlamaları rica olunur. Peki, biz 24 Haziran'da ne yapacağız diye soranlara tavsiyemiz; Geleceğimiz, çocuklarımız ve ülkemiz için; Oyunuzu mutlaka kullanın…" mesajını paylaştı.