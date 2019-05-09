23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanacak mı? Kimler oy kullanamaz? işte detaylar

23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. Ayrıca 31 Mart'ta askerde olup terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta, 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak.

Sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak

YSK'nın ilgili kararlarına göre, yeniden yapılacak seçim, öncekinin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler, bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek

-Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.

-31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

-Listede, ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek.

23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak

-Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.