23 Haziran ilçe ilçe seçim sonuçları AK Parti 11 ilçeyi kaybetti
İstanbul seçim sonuçları nefesleri kesti. Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54 oyla önde tamamladığı yarışta ilçelerden gelen sonuçlar dikkat çekti.
23 Haziran İstanbul seçimleri sona erdi. 10 milyonu aşkın İstanbullu seçmen sandık başına gitti. Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 54'ü alarak yarışı önde tamamladı. Başa baş geçmesi beklenen seçimde İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a fark attı. Peki ilçelerde durum nasıl oldu? İstanbul'u oluşturan 39 ilçesinden gelen sonuçlar çok çarpıcıydı.
İmamoğlu 27-12 öne geçti: 31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul'un 39 ilçesinin 16'sında Ekrem İmamoğlu 23'ünde ise Binali Yıldırım sandıktan birinci çıkmıştı. Bu seçimde ise İstanbul'daki tablo da değişti. 23 Haziran'da İstanbul'un 39 ilçesinden 27'sinde Ekrem İmamoğlu, 12'sinde ise Binali Yıldırım galip geldi.
İlçe ilçe 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları: 31 Mart'ta 16-23 'yenilen' İmamoğlu, bugünkü seçimde 27-12 öne geçti. İmamoğlu bugünkü seçimlerde; Şile, Fatih, Bayrampaşa, Çekmeköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Eyüp Sultan'ı AK Parti'nin elinden aldı. İşte ilçe ilçe 23 Haziran seçim sonuçları: