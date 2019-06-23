23 Haziran ilçe ilçe seçim sonuçları AK Parti 11 ilçeyi kaybetti

İmamoğlu 27-12 öne geçti: 31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul'un 39 ilçesinin 16'sında Ekrem İmamoğlu 23'ünde ise Binali Yıldırım sandıktan birinci çıkmıştı. Bu seçimde ise İstanbul'daki tablo da değişti. 23 Haziran'da İstanbul'un 39 ilçesinden 27'sinde Ekrem İmamoğlu, 12'sinde ise Binali Yıldırım galip geldi.