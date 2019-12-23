23-29 Aralık haftalık burç yorumları ve halkalı güneş tutulması etkileri
23-29 Aralık haftalık burç yorumları güneş tutulması etkileri altında geçecek. 26 Aralık perşembe günü gerçekleşecek olan Oğlak burcunda güneş tutulması Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuna yeni bir dönem başlatacak. Yeni yılda güneş tutulması etkileriyle bir Oğlak gibi düşüneceğiz ve güçleneceğiz. İşte 23 Aralık haftalık burç yorumlarının detayları...
23-29 Aralık haftalık burç yorumlarına göre bu hafta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu Güneş tutulması etkileri altında olacak. 23 Aralık haftalık burç yorumlarına göre, bu hafta perşembe günü Oğlak burcunda halkalı bir güneş tutulması yaşanacak. 2019 yılının son güneş tutulması olan perşembe günkü halkalı güneş tutulması tüm burçlarda yeni bir dönemi başlatacak ve hepiniz yeni yıla yüksek bir enerjiyle gireceğiz. Oğlak burcu bir çok alanda muhafazakarlığın simgesi olarak anılır. Ancak yanlış anlaşılmasın bu politik bir muhafazakarlık değil daha çok kişisel. Oğlaklar kendi kendilerine en çok yeten burçlardır. Gelişmek için yüksek kararlılık içindedirler. İşte 2020'nin yaklaştığı şu günlerde Oğlak burcunda gerçekleşen bir güneş tutulması tüm burçlarda bir Oğlak etkisi yaratacak. 23-29 Aralık haftalık burç yorumlarına göre, perşembe günkü güneş tutulması tüm burçlarda sağlamlık ve dayanıklılık yaratacak. Hepiniz tüm engellere rağmen ayakta durmanın bir yolunu bulacağız.
Koç 23-29 Aralık haftalık burç yorumlarına göre, Koçlar bu hafta meslekleri odaklarında günler geçirecek. Bir süredir iş hayatıyla ilgili konular Koçların hayatlarının merkezinde bu durum bu hafta da sürecek. Yılbaşı tatili yaklaşıyor diye sevinmeyin Koçlar, bu günler sizi tanınmış bir konuma yerleştiren olayların ardı ardına geldiği günler olacak, yaşananlara siz bile şaşıracaksanız. Özellikle işle ilgili bir işveren tarafından aranabilecek özellikleriniz ve yetenekleriniz neler? Bunları şimdiden düşünün. Gelecek yıla yeni bir pozisyonla başlayamanız mümkün görünüyor. 20 Aralık’a kadar üstlerinizden, yönetici, otorite konumunda kişilerden destek görebilirsiniz. Sonrasında ise arkadaşlarınızın desteği yükseliyor. Ayın en önemli olayı ise 26 Aralık’ta gerçekleşecek olan Güneş tutulması. Bu tutulma iş yaşamıyla veya görev ve sorumluluklarınızla ilgili yeni başlangıçlara işaret edebilir. Ancak bu başlangıcın zorlu bir yola işaret edebileceğini de not edelim.
Boğa 23-29 Aralık haftalık burç yorumlarına göre, önümüzdeki hafta size seyahat ve eğitim temalarını keşfetme konusunda eşsiz bir fırsat sunuyor. Yıl sonu yaklaşırken, beceri setinizi genişletmeye odaklanabilirsiniz. Kişisel, zihinsel genişlemenizi ilerletmek için gösterdiğiniz her şey şaşırtıcı sonuçlarla karşılanabilir. Bilgi tabanınıza eklemek için ne yapabilirsiniz? Mutlaka yıl bitmeden bu sorunun yanıtını bulun. Güneş tutulması yine benzer şekilde uzaklarda yeni şekillenmiş bir olayı gündeminize getirebilir, bir yolculuğu, taşınmayı, uzak bir işi ya da görev ve sorumluluğu başlatabilir. Venüs ay boyunca sizi daha ciddi, sorumluluk sahibi kılarken, 20 Aralık’tan sonra biraz daha rahat nefes aldırabilir. Bu tarihten sonra kariyer açısından şanslı bir döneme ilerliyorsunuz.
İkizler 23- 29 Aralık haftalık burç yorumlarına göre, büyük kuruluşlar bu hafta sizin için belirgin bir şekilde değerli ve önemli bir hal alacak. Yasal konular, bankacılık, finans ve diğer örgütsel konuların sonuçlanması muhtemel görünüyor. Örneğin, bir çalışmada durdurulduysanız, önünüz kesildiyse bu hafta muhtemelen bir atılım yapma şansı sizinle. İş ortakları, başkalarını rahatsız eden bir sorunu çözmeniz gibi bir durum size bir fırsat sağlayabilir. Güneş tutulması ise 26 Aralık’ta gerçekleşiyor, bu tutulma eşinizin, ortağınızın iş yaşamında bir başlangıç getirebilir, ortak maddi konularda yeni atılımlar söz konusu olabilir.