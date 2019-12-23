23-29 Aralık haftalık burç yorumları ve halkalı güneş tutulması etkileri

23-29 Aralık haftalık burç yorumlarına göre bu hafta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu Güneş tutulması etkileri altında olacak. 23 Aralık haftalık burç yorumlarına göre, bu hafta perşembe günü Oğlak burcunda halkalı bir güneş tutulması yaşanacak. 2019 yılının son güneş tutulması olan perşembe günkü halkalı güneş tutulması tüm burçlarda yeni bir dönemi başlatacak ve hepiniz yeni yıla yüksek bir enerjiyle gireceğiz. Oğlak burcu bir çok alanda muhafazakarlığın simgesi olarak anılır. Ancak yanlış anlaşılmasın bu politik bir muhafazakarlık değil daha çok kişisel. Oğlaklar kendi kendilerine en çok yeten burçlardır. Gelişmek için yüksek kararlılık içindedirler. İşte 2020'nin yaklaştığı şu günlerde Oğlak burcunda gerçekleşen bir güneş tutulması tüm burçlarda bir Oğlak etkisi yaratacak. 23-29 Aralık haftalık burç yorumlarına göre, perşembe günkü güneş tutulması tüm burçlarda sağlamlık ve dayanıklılık yaratacak. Hepiniz tüm engellere rağmen ayakta durmanın bir yolunu bulacağız.