22 yaşında büyük başarı! Wembanyama NBA tarihine geçti

Wembanyama, Kongo kökenli bir atlet olup yüksek atlama, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında yarışmıştır. Annesi Elodie de Fautereau ise eski bir basketbolcu ve genç takımlar antrenörüdür. Sporcu bir aileden gelen Victor Wembanyama’nın ablası Ève Wembanyama profesyonel basketbol oynamakta, küçük kardeşi Oscar Wembanyama ise genç yaş kategorilerinde basketbol ve hentbol ile ilgilenmektedir. Ayrıca büyükbabası Michel de Fautereau profesyonel basketbol oynamış, büyükannesi Marie Christine de sporla ilgilenmiştir.