22 yaşında büyük başarı! Wembanyama NBA tarihine geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ün 22 yaşındaki oyuncusu Victor Wembanyama, 2025-2026 sezonunda "Yılın savunmacısı" seçilerek bu başarıyı sağlayan en genç isim oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamada, "NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusu ödülü, bugüne kadar oy birliğiyle seçilen bir oyuncuya sahip olmamıştı. Ta ki şimdiye kadar." ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki Spurs oyuncusu, NBA tarihinde "Yılın savunma oyuncusu" ödülünü kazanan en genç isim ve oy birliğiyle bu ödülü alan ilk oyuncu oldu.
WEMBANYAMA KİMDİR?
Victor Wembanyama (d. 4 Ocak 2004), San Antonio Spurs forması giyen 2.24-2.26 metre boyunda Fransız profesyonel basketbolcudur. Olağanüstü boyu, guard yetenekleri ve savunma becerisiyle "uzaylı" olarak nitelendirilen Wembanyama, 2025-2026 sezonunda NBA'de yılın savunma oyuncusu seçilen en genç isim olmuştur.
Wembanyama, Kongo kökenli bir atlet olup yüksek atlama, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında yarışmıştır. Annesi Elodie de Fautereau ise eski bir basketbolcu ve genç takımlar antrenörüdür. Sporcu bir aileden gelen Victor Wembanyama’nın ablası Ève Wembanyama profesyonel basketbol oynamakta, küçük kardeşi Oscar Wembanyama ise genç yaş kategorilerinde basketbol ve hentbol ile ilgilenmektedir. Ayrıca büyükbabası Michel de Fautereau profesyonel basketbol oynamış, büyükannesi Marie Christine de sporla ilgilenmiştir.