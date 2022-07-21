22 Temmuz altın çakıldı! Ons altın 2 yılın en dip seviyesinde gram 950 liraya göz kırptı
Altın ons fiyatı Nisan 2020'deki seviyenin altına geriledi. Ons fiyatının 1693 dolar seviyesine düşmesiyle gram altın yüzde 0,25 azalarak 955 liraya geriledi. Şu sıralar gram altın 956 liradan alıcı buluyor. İşte altın piyasasında son durum...
ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ons altın gün içinde yüzde 0,20 değer kaybederek Nisan 2020'deki seviyesinin altına düştü.
1693 dolar seviyesine düşen ons altının gerilemesiyle gram altın yüzde yüzde 0,25 değer kaybederek 955 liraya düştü.
21 Temmuz gram altın 956,72, çeyrek altın 1.613, yarım altın 3.226, cumhuriyet altını 6.426 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gidişatıyla ilgili konuştu. TGRT Haber'e konuk olan İslam Memiş, altın için yıl sonu tahmininde bulundu ve şunları söyledi: