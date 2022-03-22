22 Mart altın düştü gram 917 lira oldu İslam Memiş 2022 yılı için flaş gözler 'Kazandıran' yolu da açıkladı
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 917 lira seviyesinde işlem görüyor. Hızla yükselen ve ardından düşen altın fiyatları kafa karışıklığına neden oluyor. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tüyolar verdi ve bir kez daha sepet yapmanın önemine dikkat çekti.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 922,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 12:25 itibarıyla 917 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.507 lira, Cumhuriyet altını da 6.037,95 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.933,7 dolardan işlem görüyor.
Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. İslam Memiş de şu mesajları verdi:
"Hepsi birbiri ile yarışacak"
-2022 yılının zorlu ve karışık yıl olacağını paylaşmıştım. Bu öngörüm devam ediyor. 2022 yılında kripto paralar, emtialar, döviz beraber yarışacak. Ciddi anlamda kafa karışıklığı olacak.