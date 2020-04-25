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22 hissedarı var Gelibolu Adası 15 milyon dolara satışa çıkarıldı

Gökova Körfezi'ndeki Gelibolu Adası, 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. İş insanı Özgür Kürşat, kendisiyle birlikte 22 hissedarın bulunduğu adayı alacak kişiyle, pazarlık yapılacağını söyledi.

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Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Çamlı'daki Gelibolu Adası, 22 hissedarının aralarında anlaşmaya varması sonucu 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Turizm sezonunda tur teknelerinin uğrak yeri olan Gelibolu Adası, doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan 34 bin 854 metrekare alana sahip adaya, spor alanları ve günübirlik kullanıma yönelik tesislerin yapılabileceği belirtildi.

Dalış turizmi için uygun

Çamlı İskelesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Gelibolu Adası'nın hissedarlarından Özgür Kürşat, adanın kendilerine dedelerinden miras kaldığını söyledi. Kürşat, "Önünde sualtı mağaraları bulunan adaya günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Turizm için değerlendirilebilir bir alan. Gökova Körfezi'nin önemi herkes tarafından biliniyor. Dalış turizmi için değerlendirilebilir. Maldivlerd’eki gibi bungalov evleri yapılabilir. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik. Ciddi bir müşteri çıktığı takdirde pazarlığımız olacaktır" dedi.

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