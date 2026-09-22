22 Eylül dolar kaç TL oldu? Euro alış-satış fiyatı ne kadar? Güncel döviz kurları
Döviz piyasalarında 22 Eylül 2026 Salı günü hareketlilik devam ediyor. Dolar kaç TL, euro alış-satış fiyatı ne kadar? Güncel verilere göre dolar/TL 48,82 TL seviyesinde, euro/TL ise 56 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye’deki ekonomik hareketlilik döviz kurlarının yönünde etkili oluyor.
Dolar ve euro kurlarındaki hareketlilik 22 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. “Dolar bugün kaç TL?”, “Euro ne kadar oldu?”, “Dolar alış-satış fiyatı kaç?” ve “Döviz kurları yükseldi mi?” soruları araştırılıyor. Serbest piyasada dolar 48,80 TL bandında işlem görürken euro 56 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor. Gün içerisinde döviz fiyatlarında küçük değişimler yaşanabiliyor.
22 EYLÜL DOLAR BUGÜN KAÇ TL?
22 Eylül 2026 Salı günü dolar/TL kuru yaklaşık 48,82 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar fiyatı:
Alış: 48,81 TL civarı
Satış: 48,82 TL civarı
Döviz büroları ve bankalarda alış-satış fiyatları arasında küçük farklılıklar görülebiliyor.
22 EYLÜL EURO BUGÜN NE KADAR?
Euro/TL, 22 Eylül’de 56 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
Euro fiyatı:
Alış: 56,04 TL civarı
Satış: 56,10 TL civarı
Eurodaki hareketlerde euro/dolar paritesi ve küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor.
1 DOLAR KAÇ TL OLDU?
Serbest piyasada 1 ABD doları 22 Eylül itibarıyla yaklaşık 48,82 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL fiyatında gün içindeki hareketler, küresel dolar talebi ve iç piyasa gelişmelerine göre değişebiliyor.
1 EURO KAÇ TL OLDU?
22 Eylül 2026 itibarıyla 1 euro yaklaşık 56,10 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatında Avrupa ekonomisine ilişkin beklentiler, dolar hareketi ve Türkiye’deki kur gelişmeleri takip ediliyor.
STERLİN BUGÜN KAÇ TL?
İngiliz sterlini 22 Eylül’de yaklaşık 65,40 TL seviyesinde işlem görüyor.
Sterlin fiyatı:
Alış: 65,37 TL civarı
Satış: 65,41 TL civarı
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Dolar/TL hareketinde küresel ve yerel birçok faktör etkili oluyor.
Dolar kurunu etkileyen başlıca faktörler:
ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası
Küresel dolar talebi
Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler
Yurt içi ve yurt dışı piyasa gelişmeleri
EURODA SON DURUM NE?
Euro, dolar karşısındaki hareketler ve Avrupa ekonomisine ilişkin beklentiler doğrultusunda yön buluyor. 22 Eylül’de euro/TL 56 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor.
DOLAR VE EURODA YENİ ZAM GELİR Mİ?
Döviz kurlarının gelecekteki yönü; merkez bankalarının kararları, ekonomik veriler, küresel piyasa hareketleri ve Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Uzmanlar, döviz piyasalarında kısa vadede dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.