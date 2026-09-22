22 Eylül dolar kaç TL oldu? Euro alış-satış fiyatı ne kadar? Güncel döviz kurları Döviz piyasalarında 22 Eylül 2026 Salı günü hareketlilik devam ediyor. Dolar kaç TL, euro alış-satış fiyatı ne kadar? Güncel verilere göre dolar/TL 48,82 TL seviyesinde, euro/TL ise 56 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye’deki ekonomik hareketlilik döviz kurlarının yönünde etkili oluyor.