22 Eylül 2026 deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi açıklandı

Vatandaşlar "22 Eylül 2026 deprem oldu mu?", "Bugün nerede deprem oldu?", "AFAD son depremler listesinde hangi iller var?", "Kandilli son deprem verileri ne?" sorularına yanıt arıyor. Türkiye ve çevresindeki sismik hareketlilik AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan verilerle takip ediliyor.

22 EYLÜL 2026 DEPREM OLDU MU?

22 Eylül 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler ekranında yayımlanıyor. Kurumların listelerinde depremin meydana geldiği yer, saat, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.

Gün içerisinde farklı bölgelerde küçük ve orta ölçekli sarsıntılar kaydedilirken, vatandaşlar özellikle yaşadıkları bölgelerdeki deprem hareketliliğini takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

AFAD deprem kayıtlarında:

Depremin gerçekleştiği tarih ve saat bilgisi

Merkez üssü ve bağlı olduğu il veya ilçe

Depremin büyüklüğü ve derinliği

Deprem türü ve teknik ölçüm bilgileri

AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketleri takip ederek güncel deprem verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına alıyor. Listelerde sarsıntının zamanı, koordinatları, büyüklüğü ve meydana geldiği bölge bilgileri bulunuyor.

Vatandaşlar, Kandilli'nin güncel son depremler ekranı üzerinden gün içerisindeki hareketliliği takip edebiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

DEPREMİ HİSSEDENLER NE YAPIYOR?

Deprem sonrası en çok merak edilenler:

Depremin merkez üssü

Sarsıntının büyüklüğü

Artçı deprem olup olmayacağı

Herhangi bir hasar veya olumsuz durum yaşanıp yaşanmadığı

Deprem uzmanları, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

TÜRKİYE'DE DEPREM TAKİBİ NASIL YAPILIYOR?

Türkiye'deki deprem hareketliliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kurulan ölçüm ağlarıyla takip ediliyor. Kaydedilen sarsıntılar teknik incelemelerin ardından güncel listeler halinde yayımlanıyor.

Depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileri zaman zaman farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle kurumlar arasında değişiklik gösterebiliyor.