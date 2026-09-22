22 Eylül 2026 altının kilogram fiyatı kaç TL?

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 720 bin lira, en yüksek 6 milyon 835 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 780 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 815 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 363 milyon 798 bin 227,51 lira, işlem miktarı ise 795,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 481 milyon 29 bin 299,61 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.