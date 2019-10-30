22 bin TL fazla mı geldi? Gupse Özay ile Barış Arduç'un taşınma nedeni belli oldu

Yıllardır magazin gündeminden uzak ilişkilerini yürüten Barış Arduç ve Gupse Özay ikilisi, İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan evlerine verdikleri 22 bin TL'lik kira ile gündeme gelmişti. Ancak ikili, o evden geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.