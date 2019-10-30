22 bin TL fazla mı geldi? Gupse Özay ile Barış Arduç'un taşınma nedeni belli oldu
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın görkemli düğününe katılan Gupse Özay, Barış Arduç'la birlikte kaldığı evden neden taşındıklarını açıkladı.
Yıllardır magazin gündeminden uzak ilişkilerini yürüten Barış Arduç ve Gupse Özay ikilisi, İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan evlerine verdikleri 22 bin TL'lik kira ile gündeme gelmişti. Ancak ikili, o evden geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.
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Gupse Özay ile Barış Arduç hakkında, evin kirasını ödeyemedikleri gerekçesiyle evden ayrıldıkları yazılıp çizilmişti. Geçtiğimiz gün Selin Ciğerci'nin düğününe katılan Özay, evden ayrılma nedenini şu şekilde açıkladı:
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Mutfaktan kocaman yılan çıktı
- “Sorun kira değil. Evin mutfağından kocaman yılan çıktı. Yılan olan bir evde nasıl yaşayabiliriz?”
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Peki Gupse Özay kimdir?
30 Temmuz 1984 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir’de dünyaya geldi.
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