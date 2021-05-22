217 milyon dolarlık yasa dışı bahis operasyonu! Parayı 'Bitcoin' yapmışlar...
DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Zanlıların 'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik tespit edilirken, o paraları da 'Bitcoin' yapmışlar.
Yasadışı bahis operasyonunda Diyarbakır’da yakalanan 37 şüpheliden 20’si, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i, mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı olası operasyonda el koyulmasın, diye 'Bitcoin'e çevirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen 2 hesap numarasında 217 milyon 400 bin dolar hareketlilik tespit edilirken, hesaplarda ayrıca 682 bin 665 dolar olduğu görüldü.
Diyarbakır'da PKK ve FETÖ terör örgütü operasyonlarında dijital delilleri tespit eden Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, şimdi ise yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ın yönlendirmesiyle yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenlendi.
Diyarbakır merkezli 16 ilde, 18 Mayıs'ta, 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Diyarbakır Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında çete lideri Murat A.'nın da bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüphelilerden 20'si, serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerin olası operasyonda, paralara el koyulmaması düşüncesiyle elde ettikleri parayı kripto para birimi 'Bitcoin'e çevirdikleri öğrenildi.