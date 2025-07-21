21 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri açıklandı! Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı...
21 Temmuz 2025 hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Meteorloji üst üste uyarı yaptı. Bunaltan sıcaklık konusunda vatandaşlar uyarıldı. Kavuran sıcaklıklar ülke genelinde görülecek. İşte il il beklenen hava durumu...
Sıcak hava dalgası başta İstanbul olmak üzere özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak.
Meteoroloji peş peşe uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Halen Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.
Bazı il merkezlerimizde; 19 Temmuz ilâ 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.
Konya: 37, Edirne: 42, Bursa: 39, Aydın: 44, Muğla: 41, Antalya: 40, Adana: 39, Erzurum: 32, Şanlıurfa: 44