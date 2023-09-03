21 şehirde sarı ve turuncu alarm şiddetli yağış bekleniyor! AFAD ve Meteoroloji uyardı İstanbul, Ankara, İzmir...
3 Eylül Pazar gününe ilişkin hava durumu raporu belli oldu. AFAD ve Meteoroloji bugün için 21 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı, şiddetli yağış bekleniyor! Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte uyarı verilen o şehirler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Edirne haric), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 il için sarı kodlu ve 3 il için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. O şehirler şöyle...
Amasya, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale için sarı kodlu Ankara, Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.