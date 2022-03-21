21 Mart gram altın 918 lira oldu İslam Memiş takip edilecekleri tek tek sıraladı "Merkez Bankası devreye girer"
21 Mart haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları belli oldu. Gram altın 918 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,bu hafta takip edilmesi gerekenleri açıkladı ve piyasaları şuan için olumsuz etkileyecek bir haber akışı olmadığını belirtti.
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları da belli oldu. Altının gram fiyatı 918,55 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın 1.510,00 yarım altın 3.014,00 cumhuriyet altını da 6.008,00 işlem görüyor. Bu hafta piyasaların olumsuz yönde etkileneceği bir gelişme olmadığını söyleyen Memiş şu açıklamalarda bulundu:
-Kur Korumalı sistemden çıkışlar olmayacağını düşünüyorum. Hem altın hem döviz tarafındaki kur garantisi varlık sahiplerinin bu sisteme devam edeceğini tahmin ediyorum.
-Dolar kuru 14,84 lira seviyesinden açılış yaptı. 14,70-14,90 lira arasına sıkıştı bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Gram altın 916.500 liradan açılış yaptı 900-920 lira aralığına sıkıştı.
-Brent petrol 109 dolar seviyesinden haftaya başladı. Geçen hafta 100 dolar seviyesinin altına sarkmıştı.