21 Mart gram altın 918 lira oldu İslam Memiş takip edilecekleri tek tek sıraladı "Merkez Bankası devreye girer"

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları da belli oldu. Altının gram fiyatı 918,55 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın 1.510,00 yarım altın 3.014,00 cumhuriyet altını da 6.008,00 işlem görüyor. Bu hafta piyasaların olumsuz yönde etkileneceği bir gelişme olmadığını söyleyen Memiş şu açıklamalarda bulundu: