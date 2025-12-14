21 kente kar uyarısı yapıldı! Kabanları bereleri hazırlayın...
Meteoroloji'den 21 kente kar uyarısı yapıldı. Pazar sabahı itibariyle yurda giren soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına almaya başlayacak. 21 Kentte uzun süre etkili olması beklenen kar yağışı Ocak ayının ikinci haftası İstanbul'da etkili olacak diye düşünülüyor. İşte beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken, pazar sabahı yurda girecek soğuk hava dalgasıyla birlikte Bolu, Erzurum, Van, Kayseri ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu 21 ilde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının hafta başında etkisini artırması öngörülürken, İstanbul için kar tahmini ocak ayının ikinci haftasına işaret ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15–16 Aralık tarihleri için 21 ilde hafif ve orta kuvvette kar yağışı beklendiğini açıkladı. Kar yağışının pazar sabahı başlayarak hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Yılın son haftalarına girilirken Türkiye genelinde kış koşulları kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellediği beş günlük hava tahmin raporuna göre, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde ülkenin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette kar yağışı bekleniyor.
KAFKASLAR ÜZERİNDEN YURDA GİRİŞ YAPACAK
Tahminlere göre kar yağışı pazar sabahı Kafkaslar üzerinden yurda giriş yapacak. İlk etapta Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların, haftanın ilk günü itibarıyla çevre illere yayılacağı bildirildi. Soğuk ve karlı hava dalgasının batıya doğru ilerlemesiyle birlikte Bolu'da da özellikle yüksek kesimlerin beyaza bürünmesi öngörülüyor.