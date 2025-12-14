21 kente kar uyarısı yapıldı! Kabanları bereleri hazırlayın...

KAFKASLAR ÜZERİNDEN YURDA GİRİŞ YAPACAK

Tahminlere göre kar yağışı pazar sabahı Kafkaslar üzerinden yurda giriş yapacak. İlk etapta Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların, haftanın ilk günü itibarıyla çevre illere yayılacağı bildirildi. Soğuk ve karlı hava dalgasının batıya doğru ilerlemesiyle birlikte Bolu'da da özellikle yüksek kesimlerin beyaza bürünmesi öngörülüyor.