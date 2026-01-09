21 ilde "Casperlar" suç örgütüne operasyon! 96 şüpheli yakalandı

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen, "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'in sözde liderliğinde suç işlemek amacıyla kurulan organize suç örgütüne 21 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ildeki operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Abone ol
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli operasyonun Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ dahil olmak üzere 21 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.
Yerlikaya, "İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık." bilgisini paylaştı.
Vatandaşların organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, çalışmaların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldığını ifade etti.
Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri genellikle yaşı küçük kişileri çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıklarının, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıklarının ve örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi.
Organize suç örgütlerine yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, başta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Başsavcılıktan açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Casperlar" suç örgütüne yönelik 21 ilde yapılan operasyonda 117 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "yeni nesil silahlı suç örgütleri" ne yönelik soruşturma işlemleri yürütüldüğü belirtildi. Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen, "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'in sözde liderliğinde suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütü hakkında İstanbul geneli ve başkaca şehirlerde yürütülen faaliyetler kapsamda, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapma", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet etme", "kasten yangın çıkarma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından 30 Aralık 2025'te 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Devam eden soruşturmalar neticesinde; anılan silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşılmıştır. Bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gerekli talimatlar verilmiştir."