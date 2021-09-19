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21 aile dava açıyor! Bülent Ersoy 21 kişinin ailesine bakın ne kadar yardım etmiş

21 aile dava açıyor! Bülent Ersoy 21 kişinin ailesine bakın ne kadar yardım etmiş

KKTC’ye bir otelde konser vermek için gelen ve PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrasının olayında sular durulmuyor.

21 aile dava açıyor! Bülent Ersoy 21 kişinin ailesine bakın ne kadar yardım etmiş

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un 28 Eylül akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alınmıştı.

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21 aile dava açıyor! Bülent Ersoy 21 kişinin ailesine bakın ne kadar yardım etmiş

8 saat bekletilen orkestra üyelerine yeniden test uygulanmıştı. Ekip, negatif sonuç çıkmadan ülkeye giriş yapamamıştı.

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21 aile dava açıyor! Bülent Ersoy 21 kişinin ailesine bakın ne kadar yardım etmiş

Sahte PCR testleri üzerine ekip hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, ekibin 10 bin TL nakit teminat yatırmalarına karar vermişti.

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21 aile dava açıyor! Bülent Ersoy 21 kişinin ailesine bakın ne kadar yardım etmiş

Orkestra elemanları teminat şartlarını yerine getirdikten sonra bir süre yurtdışına çıkmamak kaydıyla serbest kalmıştı. 

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