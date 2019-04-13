2082'den gelen zaman yolcusundan şok açıklamalar! Dinozorlar dünyaya mı gelecek?

Çoğumuzun ilgisini çekiyor ama bir çoğumuza da ütopik geliyor zaman yolcuları. Zaman yolcularının verdiği bilgiler her ne kadar ütopik gelse de bakmadan geçemiyoruz. Günümüzde çok fazla denk geldiğimiz zaman yolcularına bir yenisi daha eklendi. Bir youtube sayfasından açıklama yapana ve yüzünü ve kimliğini saklayan zaman yolcusu 2082 yılından geldiğini söyledi ve 66 milyon yıl önce yaşayan dinozor ile ilgilide bilgiler verdi.