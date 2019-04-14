2082'den geldim dedi verdiği bilgiler şoke etti
2082 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu bununla yetinmedi uzak bir geçmişe 66 milyon yıl öncesine gittiğini bir dinozorun fotoğrafını çektiğini söyledi. Peki bilimsel olarak zaman yolculuğu yapılabilir mi? İşte cevabı...
Çoğumuzun ilgisini çekiyor ama bir çoğumuza da ütopik geliyor zaman yolcuları. Zaman yolcularının verdiği bilgiler her ne kadar ütopik gelse de bakmadan geçemiyoruz. Günümüzde çok fazla denk geldiğimiz zaman yolcularına bir yenisi daha eklendi. Bir youtube sayfasından açıklama yapana ve yüzünü ve kimliğini saklayan zaman yolcusu 2082 yılından geldiğini söyledi ve 66 milyon yıl önce yaşayan dinozor ile ilgilide bilgiler verdi.
Sözde zaman yolcusu, dinozorları yakından ve kendi gözleriyle gördüğün söyledi. Zaman yolcusu Kretase-Paleosen dönemine ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafı da yayınladığı videoda gösterdi ve "Elimdeki fotoğraf, 66 milyon yıl önce mor dinozorun kanıtıdır." açıklamasını yaptı.
Zaman yolcusu videoda şöyle diyor: “Fotoğrafı çektiğim yerin tam olarak neresi olduğundan emin değilim, ancak Kuzey Amerika'da olduğunu söyleyebilirim. Ve şimdi size 66 milyon yıl önce T-Rex olarak adlandırılan dinozorun 66 milyon yıl önceye gidip fotoğrafı makinesi ile çektiğim canlı ve nefes alan dinozoru göstereceğim.
-Aslında şok olacaksınız ve hedefim sizi zaman yolculuğunun gerçek olduğu ve aslında gelecekte de gösterebileceğim konusunda daha fazla kanıtım olduğu konusunda sizi ikna etmek.” açıklamasını yaptı zaman yolcusu.