2075 yılından geldim diyen zaman yolcusu bakın ne gösterdi
2075 yılından gelen zaman yolcusu 43 yıl içersinde meydana gelecek büyük sel uyarısı yaparken 55 yıl sonraya ait fotoğraf gösterdi.
2075 yılından geldiğini iddia eden sözde zaman yolcusu Kasper, yakın gelecek hakkında iddialı bilgiler verdi. Dünyada yaşanacak doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulunan zaman yolcusu ABD'de meydana gelecek büyük doğal afetlerle ilgili tarih verdi. 55 yıl sonraya ait bir fotoğraf gösteren zaman yolcu ilginç iddialarda bulundu. Peki Dünya'da başka yakın gelecekte ne yaşanacak? İşte sözde zaman yolcusunun açıklamaları.
Son günlerde çok sık karşılaştığımız zaman yolcularına bir yenisi daha eklendi. Adının Kasper olduğunu açıklayan sözde zaman yolcusu 2075 yılından geldiğini söyledi ve oldukça sıra dışı itiraflarda bulundu.
Zamanda yolculuk yaptığını ve insanları uyarmak için 2019 yılına geri döndüğünü söyleyen Kasper 55 yıl sonrasından bir fotoğraf göstermeyi de ihmal etmedi.
Uzaylılar 2028'de halka açılacak
Bir Yotube kanalına konuşan zaman yolcusu Kasper “Size vereceğim bilgilerden kesinlikle şaşıracaksınız." dedi ve konuşmasına şöyle devam etti; "Zaman yolculuğu teknolojisi 2028 yılında halka açıklanacaktır.