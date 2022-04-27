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206 liralık elektrik faturası devletten!

206 liralık elektrik faturası devletten!

Elektriğe yapılan son zamların ardından verilen destek miktarı da arttı. Evde yaşayan kişi sayısı ve gelir miktarına göre değişkenlik gösteren destek nisan ayı itibarıyla kronik hastalar için 150 kilovatsaate çıktı.

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Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürmelerini desteklemek için aylık 206 lira destek sağlanacak. Hükümet, 1 milyon 850 bin kişiye elektrik tüketim desteği sağlarken, geçen yıl bu tutar 2.3 milyar liraya ulaştı.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre elektrik desteği konusu Meclis gündemine taşındı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin sorulara yanıtladı.

Bakan Yanık, elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemelerin sosyal yardım ve aylıklar için yapılan muhtaçlık hesaplaması, genel sağlık sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmadığını anımsattı.

Bakan Yanık, "Bu vatandaşlarımız lehine bir durum olmaktadır. Elektrik tüketim desteği kapsamında hak sahibi adına her ay 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarında destek veriliyor" dedi.

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