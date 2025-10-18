2050 yılında Avrupa'da Müslüman sayısının en fazla artacağı ülke belli oldu
Müslüman sayısının 2050 yılında Avrupa ülkelerinde artacağı düşünülüyor. Peki en fazla Müslüman nüfus hangi Avrupa ülkesinde olacak? İşte 2050 yılında en fazla Müslümanın olacağı Avrupa ülkeler...
Avrupa'nın demografik yapısı, son yıllarda göç hareketleri, doğum oranları ve dini kimliklerin evrimiyle birlikte belirgin bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Avrupa'daki Müslümanların artan sayısı, Müslüman olmayan nüfusun öngörülen azalmasıyla birleşince, tüm senaryolarda Avrupa'nın toplam nüfusunda Müslümanların payının artması bekleniyor.
İLK SIRADAKİ ÜLKE İKİYE KATLAYACAK!
Pew Research Center tarafından yapılan projeksiyonlar, bu dönüşümün 2050 yılına kadar nasıl bir tabloya dönüşeceğine dair detaylı veriler sunuyor. Araştırmalar, dini çeşitliliğin artacağı ve bazı ülkelerde Müslüman toplulukların nüfus içindeki oranlarının dikkat çekici seviyelere ulaşacağını ortaya koyuyor.
İŞTE 2050 YILINDA EN ÇOK MÜSLÜMANIN OLACAĞI AVRUPA ÜLKELERİ!
YUNANİSTAN % 9.7
MALTA % 11.2
İSVİÇRE % 12.9
İTALYA % 14.1
HOLLANDA % 14.9