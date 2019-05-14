2030 yılından geldiğini söyledi! Gösterdiği madde herkesi şok etti
2030 yılından geldiğini iddia eden Noah, gelecekten getirdiğini belirttiği maddeyi sosyal medyadan paylaştı.
Zaman yolcusu Noah, gelecekten getirdiğini söylediği jel biçiminde siyah bir nesneyi tanıttı.
111
Zaman yolcusu, nanoteknoloji olarak tanımladığı ve milyarlarca mikroskobik boyuttaki robotun ürettiğini söylediği jel biçimindeki siyah maddenin insanlara şifa dağıttığını ve üretim faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü.
211
6G çalışıyor iddiası
Maddenin yalnızca 6G internet sinyalleri ile işe yarar hale geldiğini belirten zaman yolcusu Noah bu sebeple maddenin etkin hale gelemediğini ifade etti.
311
Maddenin insan bedeninde ıslak bir his yaratmadığını belirten zaman yolcusunun gösterdiği teknolojiyi çok sayıda kişi inandırıcı bulmadı.
411