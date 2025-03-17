2027'de yollara çıkacak! Renault 5 Turbo 3E'den 1980 adet üretilecek

Renault'nun yeni oluşumu mini süper otomobil kategorisinde yer alacak Renault 5 Turbo 3E'den 1980 adet üretilecek ve bunların her biri, özel olarak numaralandırılacak. Model; Avrupa, Orta Doğu, Japonya ve Avustralya gibi önemli pazarlarda satışa sunulacak.