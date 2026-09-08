2027 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu mu? 2027 Diyanet dini günler takvimi

İslam aleminde büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılanan mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takviminde yer alan ilk sahur, ilk oruç ve bayram tarihlerini mercek altına aldı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl 10-11 gün geriye gelerek miladi takvime yansıyor. Peki, 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İlk oruç hangi gün tutulacak ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 dini günler takviminin tüm ayrıntıları…

2027 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Dini Günler Takvimi'ne göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacaktır. Müslümanlar, 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahur için sofraya oturacak ve 8 Şubat Pazartesi günü yılın ilk orucunu niyet ederek tutacaklardır. İlk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı yatsı namazı ile birlikte kılınacaktır.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR, AREFE GÜNÜ HANGİ TARIH?

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, yaklaşık bir aylık ibadet maratonunun ardından Mart ayının başında sona erecektir. 2027 yılı Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramı Arife günü 8 Mart 2027 Pazartesi tarihine denk gelmektedir. Vatandaşlar 8 Mart Pazartesi günü son oruçlarını tutarak bayramı karşılayacaktır.

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından idrak edilecek olan 3 günlük Ramazan Bayramı takvimi şu şekildedir: