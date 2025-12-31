2026'ya saatler kala Uzak Şehir oyuncularından yılbaşı mesajları! Bakın dilekleri neymiş...
Kanal D’nin büyük beğeni toplayan dizisi Uzak Şehir, yeni yıl için izleyicilerine umut dolu mesajlar sundu. Dizinin sevilen oyuncuları, 2026'nın daha aydınlık ve mutlu bir yıl olması dilekleriyle izleyicilerinin yeni yılını kutladı.
Başrol oyuncusu Ozan Akbaba, 2026 için sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulunarak, “Geride bıraktığımız yıllara inat, 2026 en iyi, en mutlu ve en huzurlu yıl olsun. Herkesin yeni yılı kutlu olsun!” dedi.
Ozan Akbaba'nın partneri Sinem Ünsal ise, “Sevdiklerinizle birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yıl dilerim” diyerek, izleyicilerine yeni yıl dileklerini iletti. Dizinin Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, barış ve huzur mesajı vererek, “Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin; ülkemize barış, ruhumuza huzur versin” şeklinde bir paylaşım yaptı.
Usta oyuncu Müfit Kayacan, umut ve sevinç dolu bir yıl dileklerini iletirken, Ferit Kaya ve Atakan Özkaya, sağlık ve huzurun önemini vurguladı. Dizinin Zerrin’i Dilin Döğer, 2026 ve sonrasına dair sağlık ve huzur temennisinde bulunarak, pozitif bir yıl dileklerinde bulundu.
İlkay Kayku, yeni yılın tüm insanlığa barış ve güzellik getirmesini dilerken, Sahra Şaş, “Hayatlarımıza umut, yenilik ve güzellik katan, sofralarımızı bereketle dolduran bir yıl olsun” dedi. Uzak Şehir ekibi, 2026 için sevgi, huzur ve barış mesajlarını izleyicileriyle paylaştı, yeni yılın tüm insanlara sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti.