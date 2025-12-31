2026'ya saatler kala Uzak Şehir oyuncularından yılbaşı mesajları! Bakın dilekleri neymiş...

İlkay Kayku, yeni yılın tüm insanlığa barış ve güzellik getirmesini dilerken, Sahra Şaş, “Hayatlarımıza umut, yenilik ve güzellik katan, sofralarımızı bereketle dolduran bir yıl olsun” dedi. Uzak Şehir ekibi, 2026 için sevgi, huzur ve barış mesajlarını izleyicileriyle paylaştı, yeni yılın tüm insanlara sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti.