BIST 11.280
DOLAR 42,70
EURO 50,13
ALTIN 5.941,17
HABER /  GÜNCEL

2026'nın ilk zammı! Başkentte toplu taşıma kullananlara kötü haber

2026'nın ilk zammı! Başkentte toplu taşıma kullananlara kötü haber

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Abone ol

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan aralık ayı üçüncü birleşiminde, önceki toplantının tutanak özeti oylatılarak, gündem maddeleri okundu.

Toplantıda, 13. gündem maddesi olan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu.

AK PARTİ KARŞI ÇIKTI

AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, söz konusu zamma ilişkin, "ABB bünyesinde bulunan EGO otobüslerinin tarifelerinin 2026 yılı için 26 liradan 35 liraya çıkarılmasını içeren bir karar. Geçtiğimiz ay ABB Başkanı, Ankara'da ulaşımı ücretsiz yapacağını beyan ederken, bir ay sonra böyle bir kararın gelmesinin ne kadar mantığa aykırı bir durum olduğunu anlamak adına burada söz aldım. Bundan dolayı da Sayın Belediye Başkanını bu vaadini gerçekleştirmek adına adım atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın otobüs alımına ilişkin sözlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"'Bin tane otobüs alacağım' dedi. Bin otobüs alınmasına ilişkin Meclis'te ne karar alınması gerekiyorsa sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz bu kararın sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz, Sayın Mansur Yavaş'ı vermiş olduğu sözü yerine getirmeye davet ediyoruz. Yapılan ulaşım zammına bu gerekçeyle onay vermediğimizi belirtmek istiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Sürdürülebilir Finans Forumu’nda Türkiye’nin yeşil dönüşümü İçin yatırım fırsatları ele alındı
Sürdürülebilir Finans Forumu’nda Türkiye’nin yeşil dönüşümü İçin yatırım fırsatları ele alındı
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasında ara karar
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasında ara karar
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti! Bahçeli: Her cümlesine imzamı atıyorum
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti! Bahçeli: Her cümlesine imzamı atıyorum
MHP'li Semih Yalçın'dan Özdemir İnce'ye: Fosilleşmişsiniz
MHP'li Semih Yalçın'dan Özdemir İnce'ye: Fosilleşmişsiniz
Barınacak ev bulamayan emekliler, çareyi metruk otellerde aradı! Bazı odalarda tuvalet bile yok
Barınacak ev bulamayan emekliler, çareyi metruk otellerde aradı! Bazı odalarda tuvalet bile yok
İsrail için başlatılan kampanyada imza sayısı çığ gibi büyüdü
İsrail için başlatılan kampanyada imza sayısı çığ gibi büyüdü
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 ismin üstünü çizdi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 ismin üstünü çizdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli SDG açıklaması! Sınır ötesi operasyon var mı?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli SDG açıklaması! Sınır ötesi operasyon var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Yarın sabah çok kuvvetli kar geliyor! Bu illerdekiler dikkat edin
Yarın sabah çok kuvvetli kar geliyor! Bu illerdekiler dikkat edin
İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi