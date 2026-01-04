2026’nın İlk Savaşı: Borçlar Bombayla mı Kapatılır?

Venezuela'ya yapılan saldırı 2026’nın ilk savaşı mı?

Ve daha can yakıcı bir soru:

ABD Başkanı Donald Trump, Biden’dan devraldığı borç yükünü yeni bir savaşla mı hafifletmeye çalışıyor?

Bu yıl şunu öğrendik:

Yeni yıllar bazen havai fişekle değil, füzeyle açılır.

Karakas’ta yerel saatle 02.00’de en az 7 patlama…

Askeri karargâhlar, liman çevreleri, istihbarat tesisleri hedefte.

Elektrikler kesiliyor, tanklar sokaklara çıkıyor, Venezuela olağanüstü hal ilan ediyor.

Ve Washington’dan gelen açıklama:

Trump diyor ki:

“Maduro ve eşi yakalandı, ülke dışına çıkarıldı.”

Operasyonu kim yapmış?

ABD’nin en seçkin birliklerinden Delta Gücü.

Hani şu Bağdadi operasyonunu yapan ekip…

Bir ülkenin başkentinde patlamalar oluyor, devlet başkanının nerede olduğu bilinmiyor, ABD “evet biz yaptık” diyor.

Bu bir operasyon mu, yoksa rejim değişikliği girişimi mi?

Venezuela cephesinden gelen açıklamalar ise net:

“Bu saldırı petrolümüzü, madenlerimizi ele geçirme girişimidir.”

Peki haksızlar mı?

Venezuela neye sahip?

– Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden biri

– Yıllardır ambargolarla boğulmuş bir ekonomi

– Uluslararası arenada yalnızlaştırılmış bir yönetim

Trump neye ihtiyaç duyuyor?

– İçeride “sert lider” imajına

– Enerji piyasalarına güçlü bir mesaja

– Savunma sanayiini yeniden canlandıracak yeni krizlere

Şimdi soruyu biraz daha sert soralım:

Bu denklem size de tanıdık gelmiyor mu?

Irak’ta “kitle imha silahları” denmişti.

Libya’da “insani müdahale”.

Sonuç?

Yıkılmış ülkeler, bitmeyen kaos ve kimsenin kapanmayan borçları.

Üstelik ironik olan şu:

Maduro daha birkaç gün önce, “ABD petrol istiyorsa Amerikalı şirketlere kapımız açık” demişti.

Yani masada konuşulabilecek bir konu, havadan bombalarla cevaplandı.

Bugün Venezuela sokaklarında korku var.

Ama bu sadece Karakas’ın meselesi değil.

Petrol fiyatları, göç dalgaları, küresel güvenlik dengeleri…

Hepsi bu patlamaların yankısını hissedecek.

Asıl mesele şu:

ABD gerçekten borçlarını kapatmak için mi savaşıyor,

yoksa savaşarak borçlarını daha da büyütüyor mu?

Ve biz şu soruyu kendimize sormadan edemiyoruz:

2026’nın ilk savaşı buysa, sırada kim var?