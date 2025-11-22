2026'da yollarda karşımıza çıkacak yeni araç resmen Ferrari'ye rakip olacak...
Yeni yıl itibariyle yollarda yepyeni araçlar karşımıza çıkacak. Geleneksel V8 motorların sonu geliyor ve elektrikli motorlar 1000 beygir üzerindeki akıl almaz güç seviyeleri ve gelişmiş yapay zeka entegrasyonu aynı anda yollara çıkıyor. Peki 2026'da piyasaya çıkacak araçlar hangileri ve listede hangi markalar var?
Elbette Bugatti Tourbillion, orta motorlu Genesis Magma GT Concept ve elektrikli Porsche Ev gibi en çok konuşulacak 5 'bomba' modeli mercek altına alıyoruz.
1. Genesis Magma GT Concept
Genesis'in yeni performans otomobil alt markası olan Magma'nın, GT Concept otomobili safkan bir spor aracının gerektirdiği tüm mühendislik detaylarını taşıyor.