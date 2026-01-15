2026'da gezilecek destinasyonlar belli oldu! İlk 50'de bakın hangi tatil bölgemiz var...
Dünyanın en prestijli seyahat ve yaşam tarzı yayınlarından Travel + Leisure, 2026 yılı için hazırladığı “Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon” listesini açıkladı. Küresel ölçekte 100’ün üzerinde destinasyonun titizlikle değerlendirildiği listede “2026 Yılın Destinasyonu” unvanı Brezilya’ya giderken, Türkiye’den tek isim Bodrum oldu. İşte detaylar...
Travel + Leisure editörleri tarafından hazırlanan listede Bodrum, “Beach Vibes” (Plaj Atmosferi) kategorisinde yer aldı.
Yayın, Bodrum’u “Türkiye’nin St.-Tropez’si” olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:
“Bir zamanlar mütevazı bir balıkçı kasabası olan Bodrum, bugün lüks otelleri, capcanlı gece hayatı, zengin gastronomi seçenekleri ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileriyle bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası bir cazibe merkezi haline geldi.”
Listede Bodrum’un yanı sıra Miami, Cayman Adaları ve Isla Mujeres gibi dünyaca ünlü plaj destinasyonları da aynı kategoride yer aldı.
SKYSCANNER VERİLERİYLE YÜZDE 85 ARTAN İLGİ
Travel + Leisure’ın analizinde Skyscanner’ın seyahat trendleri verilerine de yer verildi. Bodrum’a yönelik uçak bileti aramaları yıllık bazda yüzde 85 oranında artış gösterdi. Bu rakam, destinasyonun küresel görünürlüğünün ve popülaritesinin hızla yükseldiğinin en net kanıtı olarak değerlendirildi.