2026'da gezilecek destinasyonlar belli oldu! İlk 50'de bakın hangi tatil bölgemiz var...

Yayın, Bodrum’u “Türkiye’nin St.-Tropez’si” olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir zamanlar mütevazı bir balıkçı kasabası olan Bodrum, bugün lüks otelleri, capcanlı gece hayatı, zengin gastronomi seçenekleri ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileriyle bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası bir cazibe merkezi haline geldi.”