2026'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşına zam için geri sayım başladı. Emekliler yeni yılda maaşlarına gelecek zam oranını merak ediyor.
Geçtiğimiz dönemde en düşük emekli aylığı 12.500 TL’den 16.881 TL’ye yükseltilmişti. Enflasyonun 16 ay sonra eylül ayında yükselişle geçmesiyle en düşük emekli maaşına ne kadar zam geleceği merak ediliyor.
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde eylül ayında enflasyon yüzde 2,04 öngörüldü. Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise eylül ayında enflasyon yüzde 2,47 tahmin edildi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyonu, beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3,23 olarak açıklandı
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR?
Merkez Bankası'nın Üçüncü Enflasyon Raporunda 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında tahmin edildi. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise yüzde 30,09 öngörüldü.
SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Habertürk'te yer alan habere göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları 6 aylık enflasyon oranına göre yani yüzde 11,42 oranında artacak.