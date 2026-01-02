2026 yılı MTV ödemesi başladı! Kim ne kadar ödeyecek işte 2026 MTV listesi
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme döneminin başladığını duyurdu.MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi. Peki kim ne kadar ödeyecek işte araç motoru ve modeline göre 2026 yılı vergi listesi
Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı. Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek. Peki kim ne kadar ödeyecek işte araç motoru ve modeline göre 2026 yılı vergi listesi
Aşağıdaki tablo, otomobiller için motor silindir hacmine göre yıllık MTV'nin en düşük ve en yüksek değerlerini gösteriyor (yaş ve matrah farklarına göre değişebilir):
*1300 cm³ ve altı motor hacmine sahip araçlar için en düşük yıllık MTV 594 TL, en yüksek ise 6.906 TL'dir.
*1301-1600 cm³ arası motor hacmine sahip araçlar için en düşük yıllık MTV 1.181 TL, en yüksek ise 12.028 TL'dir.
*1601-1800 cm³ arası motor hacmine sahip araçlar için en düşük yıllık MTV 2.114 TL, en yüksek ise 21.251 TL'dir.
*1801-2000 cm³ arası motor hacmine sahip araçlar için en düşük yıllık MTV 3.248 TL, en yüksek ise 33.474 TL'dir.
*2001-2500 cm³ arası motor hacmine sahip araçlar için en düşük yıllık MTV 4.930 TL, en yüksek ise 50.196 TL'dir.
*2501-3000 cm³ arası motor hacmine sahip araçlar için en düşük yıllık MTV 6.875 TL, en yüksek ise 70.018 TL'dir.