2026 TOKİ kura takvimi belli oldu! Hangi ilde hangi tarihte açıklanacak?
Ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce vatandaş, TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında yapılacak kura çekimlerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte hak sahiplerinin merakla beklediği o açıklama...
2026 yılı TOKİ kura takvimi merak konusu olurken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çekilişlerin hangi tarihlerde yapılacağı araştırılıyor. Öte yandan kura sürecinin işleyişi ve hak sahipliğine dair ayrıntılar da yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Peki, TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ kura takvimine ilişkin detaylar…
Dar gelirli vatandaşların büyük umut bağladığı TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için bekleyiş sürerken, gözler 2026 yılı kura çekimi takvimine çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek? sorusuna yanıt arıyor. Daha önce yılın son kura çekiminin Hakkari’de gerçekleştirilmesiyle birlikte, yeni yıl için açıklanacak takvim beklentiyi artırdı. Peki, TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında kuralar ne zaman çekilecek, hangi iller öncelikli olacak? İşte detaylar.
TOKİ KURA TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?
TOKİ’den gelecek resmi duyurular yakından takip edilirken, 2026 yılı içerisinde il il kura tarihleri açıklanıyor. İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi. Hakkari'de, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1557 konutun hak sahibi çekilen kurayla geçtiğimiz 31 Aralık'ta belirlendi. Sümbül Mahallesi'ndeki Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.
İL İL TOKİ KURA TAKVİMİ 2026
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
5 Ocak 2026: Siirt ve Van TOKİ kurası
6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı TOKİ kurası
7 Ocak 2026: Batman TOKİ kurası