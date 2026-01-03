2026 TOKİ kura takvimi belli oldu! Hangi ilde hangi tarihte açıklanacak?

Dar gelirli vatandaşların büyük umut bağladığı TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için bekleyiş sürerken, gözler 2026 yılı kura çekimi takvimine çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek? sorusuna yanıt arıyor. Daha önce yılın son kura çekiminin Hakkari’de gerçekleştirilmesiyle birlikte, yeni yıl için açıklanacak takvim beklentiyi artırdı. Peki, TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında kuralar ne zaman çekilecek, hangi iller öncelikli olacak? İşte detaylar.