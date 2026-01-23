2026 listesi belli oldu! Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?
Global Fire Power 2026'da dünyanın en güçlü ordularını açıkladı. Peki bu listede Türkiye kaçıncı sırada?
2026'NIN İLK LİSTESİNİ AÇIKLADILAR!
Küresel askeri dengeleri yakından takip edenler için her yıl yayımlanan güç sıralamaları, uluslararası sahnedeki rekabetin nabzını tutmaya devam ediyor. Yeni açıklanan liste, dünyanın değişen güvenlik dinamiklerini ve savunma alanındaki yatırımların yönünü yeniden ortaya koyuyor.
Peki Global Fire Power'ın açıkladığı listede dünyanın en güçlü orduları hangileri?
TÜRKİYE'NİN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ!
Askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi pek çok kriteri bir arada değerlendiren çalışma, ülkelerin savunma alanındaki konumlarını kapsamlı bir bakışla analiz ediyor.
Açıklanan listede Türkiye'nin sırası da dikkat çekti!
İŞTE 2026'DA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI!
100) TACİKİSTAN
99) KAMERUN
98) YEMEN
97) URUGUAY
96) GUETEMALA
95) GÜRCİSTAN
94) İRLANDA
93) MOĞOLİSTAN
92) MOZAMBİK
91) SLOVENYA
90) YENİ ZELENDA
89) TANZANYA
88) LİTVANYA
87) SURİYE
86) UMMAN
85) ÇAD
84) KENYA
83) KAMBOÇYA
82) BOLİVYA
81) PARAGUAY
80) LİBYA
79) TUNUS