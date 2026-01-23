BIST 12.993
2026 listesi belli oldu! Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

Global Fire Power 2026'da dünyanın en güçlü ordularını açıkladı. Peki bu listede Türkiye kaçıncı sırada?

2026 listesi belli oldu! Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

2026'NIN İLK LİSTESİNİ AÇIKLADILAR!

 

Küresel askeri dengeleri yakından takip edenler için her yıl yayımlanan güç sıralamaları, uluslararası sahnedeki rekabetin nabzını tutmaya devam ediyor. Yeni açıklanan liste, dünyanın değişen güvenlik dinamiklerini ve savunma alanındaki yatırımların yönünü yeniden ortaya koyuyor.

 

Peki Global Fire Power'ın açıkladığı listede dünyanın en güçlü orduları hangileri?

2026 listesi belli oldu! Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

TÜRKİYE'NİN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ!

 

Askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi pek çok kriteri bir arada değerlendiren çalışma, ülkelerin savunma alanındaki konumlarını kapsamlı bir bakışla analiz ediyor.

 

Açıklanan listede Türkiye'nin sırası da dikkat çekti!

2026 listesi belli oldu! Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

İŞTE 2026'DA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI!

100)  TACİKİSTAN

99)  KAMERUN

98)  YEMEN

97)  URUGUAY

96)  GUETEMALA

95)  GÜRCİSTAN

94)  İRLANDA

93)  MOĞOLİSTAN

92)  MOZAMBİK

91)  SLOVENYA

90)  YENİ ZELENDA

2026 listesi belli oldu! Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

89)  TANZANYA

88)  LİTVANYA

87)  SURİYE

86)  UMMAN

85)  ÇAD

84)  KENYA

83)  KAMBOÇYA

82)  BOLİVYA

81)  PARAGUAY

80)  LİBYA

79)  TUNUS

