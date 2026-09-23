2026 KPSS DHBT başvurusu başladı mı? ÖSYM başvuru şartları ve tarihleri

Adaylar "2026 KPSS DHBT başvurusu ne zaman?", "DHBT başvurusu nereden yapılır?", "KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

2026 KPSS DHBT başvuruları 22 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Sınava katılmak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

2026 KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla alınacak.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü de uygulanacak. Geç başvuru işlemleri belirlenen tarih içinde gerçekleştirilebilecek.

KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaparak başvuru ekranından işlemlerini tamamlayacak. Adayların kişisel bilgilerini kontrol ederek sınav başvurusunu onaylaması gerekiyor.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sınav ücretinin belirlenen süre içinde yatırılması gerekiyor.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Din Hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların katıldığı oturumlar arasında yer alıyor.

Adayların sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

KPSS DHBT NEDİR?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların katıldığı sınavdır. DHBT, KPSS süreci kapsamında uygulanan alan sınavlarından biri olarak düzenleniyor.

KPSS DHBT’YE KİMLER GİREBİLİR?

KPSS DHBT’ye, ilgili öğrenim şartlarını sağlayan ve din hizmetleri alanında görev almak isteyen adaylar başvurabiliyor. Adayların başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen koşullara göre değerlendiriliyor.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS DHBT sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM takviminde 25 Kasım 2026 olarak yer alıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.