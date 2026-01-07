2026 için faiz ve limit beklentisi belli oldu

Finansmana erişimde zorlanan reel sektör için 2026 başında yeni bir Nefes Kredisi paketi hazırlanıyor. TOBB üyelerine sunulacak pakette faizin yüzde 30'un altına inmesi ve limitin 30 milyar TL olması bekleniyor.

Abone ol

Dezenflasyon programı kapsamında uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle uzun süredir finansmana erişim sorunu yaşayan reel sektör, gözünü kamu destekli kredi paketlerine çevirdi. Geçtiğimiz yıl devreye alınan ve işletmelere can suyu olan Nefes Kredisi uygulamasının, 2026 yılında yeni koşullarla devam edeceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, mevcut paketlerin tükenmesiyle birlikte yeni yılın ilk aylarında daha düşük faizli yeni bir dönem başlayacak.

YENİ PAKETTE FAİZ VE LİMİT BEKLENTİSİ

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 2025 yılında iki paket, üç dilim halinde TOBB üyesi oda ve borsa üyelerinin kullanımına sunulan Nefes Kredisinde 2026 yılında yeni bir paket daha devreye girecek. Yeni Nefes Kredisinde faizin yüzde 30’un altında olması, limitin de ilk etapta 30 milyar lira olarak belirlenmesi bekleniyor.

KGF kefaletiyle bankalar aracılığıyla kullandırılan Nefes Kredileri, bankaların kredi kısıtlaması kapsamında hesaba dahil edilmiyor.

Nefes kredisinin 50 milyar liraya yükseltilen ikinci paketinin bitmeye yaklaşması üzerine, 2026 yılının başlarında yeni bir nefes kredisi paketi daha açılacak.

Bu pakette yüzde halen yüzde 32-33 seviyesinde olan faiz oranlarında bir miktar daha indirim yapılması, toplam hacmin ise 30 milyar lira civarında olması bekleniyor.

GEÇEN YILKİ PAKETLER HIZLA TÜKENDİ

Nefes kredisi ilk olarak, uygulanan sıkı para politikası sebebiyle nakit sıkıntısı çeken işletmelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla TOBB tarafından Kredi Garanti Fonu(KGF) aracılığıyla 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde kullandırılmaya başladı. Yoğun talebin geldiği ilk dilimde 25 milyar liralık kefaletle 30 milyar liralık kredi hacmi kısa sürede tükendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların KOBİ’lere yönelik sunduğu düşük faizli Nefes Kredisinin ikinci aşamasında, yüzde 32-33 faiz ile 25 milyar liralık kredi kullandırıldı. Faizin ilk dilime göre 5 puan daha düşük olduğu ikinci Nefes Kredisinden de sadece TOBB’a bağlı oda ve borsaların üyeleri yararlanabilirken, Kasım ayında bu paketin büyüklüğü 50 milyar liraya çıkarılmıştı.

OCAK AYI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yılbaşı öncesi henüz tamamlanmayan bu kredi paketinin de bitmesi halinde, Ocak ayında 2026 yılının ilk nefes kredisinin başlaması yönünde hazırlık yapıldığı bildiriliyor. Son kullandırılan kredide yüzde 32-33 seviyesinde olan faizin yüzde 30’un altında belirlenebileceğinin altı çiziliyor.

DESTEK PROGRAMLARININ BÜYÜKLÜĞÜ 200 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Öte yandan. Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği ile oluşturulan destek programlarının toplam büyüklüğü 2025 yılı sonu itibarıyla 200 milyar liraya yaklaştı. 2025 yılı son çeyreğinde genel destek programları kapsamında şirketlerin kredi kullanımı yaklaşık 13 milyar lira artarak 117,5 milyar liraya yükseldi.

Ekim ayı başında KGF, İGE ve KFK aracılığı ile yararlanıcıların kullanımına sunulan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı destek programlarının toplam limiti 180.5 milyar lira iken Aralık ayının ilk yarısı itibarıyla 16 milyar liralık artışla 196.8 milyar liraya çıktı.

İHRACAT VE İŞLETME DESTEKLERİNDE ARTIŞ

Bu kapsamda İGE Eximbank desteğinin limiti 10.5 milyar liradan 21.1 milyar liraya çıkarıldı. Katılım Finans Kuruluşları ihracat desteği 6.3 milyar liradan 11.8 milyar liraya çıkarıldı. Bu kalemdeki kullanım 2.8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca destek kalemleri arasında 4.7 milyar lira limitli KGF İşletme desteği de getirildi.

KAYNAK: EKONOMİM