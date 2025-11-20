2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oluyor

A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası play-off etabındaki muhtemel rakipleri, İsviçre'nin Zürih kentindeki FİFA Merkezi'ndeki kura çekiminde birazdan belli oluyor.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FİFA Merkezi'nde, TSİ 15.00'te düzenlenecek törende, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak.

Play-off turuna katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda karşılaşmalarını oynayacak.

Eşleşmeleri belirlemek üzere kura çekimine katılan 16 takım, dört ayrı torbaya konulacak. 1, 2 ve 3. torbada yer alan takımlar, Kasım ayı FIFA sıralamasındaki pozisyonlarına göre yerleştirilirken, 4. torbada ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelen dört takım bulunacak.

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

Kura çekimi prosedürü

A Millî Takımımız, sıralamada bulunduğu üst konum sebebiyle 1. torbada yer alacak ve yarı finalde Uluslar Ligi'nden gelecek 4. torbadaki bir takımla eşleşecek. 2. torbada yer alan takımlar da bu turda 3. torbadaki rakipleriyle eşleşecek. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçlarını kendi sahalarında oynarken, final maçlarının ev sahibi olacak muhtemel ülkeler de aynı gün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Play-off maçları tek maçlı eliminasyon sistemine göre yarı final ve final maçları formatında 26 Mart 2026 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil ediyor.