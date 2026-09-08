2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim?

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim?

Futbol dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan Ballon d’Or için 2026 adayları belli oldu. Erkekler kategorisinde 30 futbolcu yarışacakken; teknik direktörler kategorisinde ise 5 isim yarışacak

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 1

France Football dergisi ve UEFA işbirliğiyle düzenlenen 2026 Ballon d'Or ödülleri için aday listesi belli oldu. Kulüp ve milli takım performanslarının değerlendirildiği organizasyonda hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde aday isimler de belli oldu.

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 2

2026 Ballon d'Or ne zaman?
Ballon d'Or ödül töreninin 26 Ekim 2026’da Londra’da düzenlenmesi planlanıyor.

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 3

2026 Ballon d'Or erkek adayları belli oldu
Bu sene 2026 Erkekler Ballon d'Or için açıklanan 30 kişilik listede futbol dünyasından yıldız isimler yer aldı.

Erkekler Ballon d’Or aday listesi şöyle:


Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 4

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

João Neves

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 5

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Jr.

Vitinha

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 6

Lamine Yamal iki ödüle aday
Barcelona forması giyen genç yıldız Lamine Yamal, 2026 Ballon d'Or ödülüne adaylığının yanında Kopa Ödülü'ne de aday gösterildi.

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 7

Kopa ödülü adayları kimler?
Genç oyunculara verilen Kopa Ödülü için yarışacak olan 10 futbolcu ise şu şekilde:


Kopa Ödülü adayları arasında Ayoub Bouaddi, İbrahim Maza, Kerim Alajbegović, Pau Cubarsí, Yan Diomande, Lennart Karl, Elie Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi ve Warren Zaïre-Emery bulunuyor.

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 8

Dünyanın en iyi kaleci ödülleri adayları
Dünyanın en iyi erkek kalecisine verilen Yashin Ödülü için de adaylar belli oldu.


Listede Joan García, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Unai Simón, Vozinha ve Safonov yer aldı.

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 9

Kadınlar Ballon d’Or adayları da belli oldu

2026 Kadınlar Ballon d’Or için 30 futbolcunun yer aldığı aday listesi açıklandı.

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2026 Ballon d’Or adayları açıklandı: Dünyanın en iyisi kim? - Resim: 10


Son üç yılın kazananı Aitana Bonmatí bu yıl adaylar arasında yer almadı. Listede Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Mariona Caldentey, Alessia Russo ve Vivianne Miedema gibi önemli isimler bulunuyor.

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Ballon d’Or