BIST 11.270
DOLAR 42,69
EURO 50,11
ALTIN 5.940,60
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

2026 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Komisyonu toplandı

2026 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Komisyonu toplandı

Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret için ilk toplantı başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yapılıyor. Toplantıya TÜRK-İŞ'in katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Heyet, Bakan Işıkhan’a mektup sundu.

Abone ol

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret için süreç bugün resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar mektup sunmak üzere bakanlığa geldi. TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacak.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, komisyon yapısında değişiklik yapılmazsa toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya "Sözümün arkasındayım" yanıtını vermişti.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

"ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARINI BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" dedi.

AY SONUNA KADAR BELİRLENMESİ GEREKİYOR

 Yasaya göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ayın sonuna kadar belirlenip duyurulması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı için de 10 komisyon üyesinin katılması yeterli.

2026 İÇİN OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI 
Farklı zam oranlarına göre muhtemel rakamlar şöyle:

%20 zam: 26.524 TL

%25 zam: 27.630 TL

%30 zam: 28.735 TL

%35 zam: 29.840 TL

%40 zam: 30.945 TL

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücret net ve brüt rakamı bilmişti! Dev bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Foto Galeri Asgari ücret net ve brüt rakamı bilmişti! Dev bankadan 2026 asgari ücret tahmini Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail için başlatılan kampanyada imza sayısı çığ gibi büyüdü
İsrail için başlatılan kampanyada imza sayısı çığ gibi büyüdü
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 ismin üstünü çizdi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 ismin üstünü çizdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli SDG açıklaması! Sınır ötesi operasyon var mı?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli SDG açıklaması! Sınır ötesi operasyon var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Yarın sabah çok kuvvetli kar geliyor! Bu illerdekiler dikkat edin
Yarın sabah çok kuvvetli kar geliyor! Bu illerdekiler dikkat edin
İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Ünlü oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber!
Ünlü oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber!
Mehmet Şimşek'ten ekim ayı cari açık sonuçlarıyla ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten ekim ayı cari açık sonuçlarıyla ilgili açıklama
Altının performası yatırımcıları BES fonlarına yöneltti
Altının performası yatırımcıları BES fonlarına yöneltti
Aşırı yağış ve fırtına Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çileyi artırıyor
Aşırı yağış ve fırtına Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çileyi artırıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama! İtibar suikasti ve gizli tanık kısmı bomba
Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama! İtibar suikasti ve gizli tanık kısmı bomba
Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı
Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı