2025’te yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir belli oldu
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TÜİK ve araştırma kuruluşlarının 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler sıralandı. Eskişehir, yüksek yaşam memnuniyeti ve sosyal imkanlarıyla birinci olurken, İzmir, Muğla ve Antalya da üst sıralarda yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve çeşitli araştırma kuruluşlarının 2025 yılına ait verilerine göre, Türkiye'de yaşam kalitesi en yüksek olan şehirler belli oldu.
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İŞTE YAŞAMAK İÇİN EN İYİ 10 ŞEHİR
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1. Eskişehir
Öğrenci şehri olmasının yanı sıra yüksek yaşam memnuniyeti, temiz ulaşım ağı ve sosyal imkanlarıyla Eskişehir yine zirvede.
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2. İzmir
Sıcak iklimi, sosyal hayatı, kültürel etkinlikleri ve Ege sahillerine yakınlığı ile İzmir, yaşam kalitesinde üst sıralarda yer alıyor.
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