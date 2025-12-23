2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere çıktı! Giderek çoraklaşıyoruz...
2025, küresel sıcaklıkların modern ölçümlerin yapıldığı dönem boyunca görülen en yüksek seviyelere yaklaştığı ve pek çok bölgede kuraklıkların arttığı bir yıl oldu.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından en sıcak yıl olduğu doğrulanan 2024'ün ardından bu sene de küresel ortalama sıcaklıklar birçok bölgede rekor seviyelere ulaştı.
Kasım ayında yayımladığı raporda 2025’in kayıtlardaki en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olacağını bildiren WMO, olağanüstü sıcaklık eğilimlerinin bu yıl da devam ettiğini kaydetti.
WMO, küresel iklim tahminlerine göre, gelecek 5 yıl boyunca sıcaklıkların rekor seviyelerde veya bu yılki seviyelere yakın düzeylerde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.
Eylül ayında yayımladığı "Küresel Su Kaynaklarının Durumu" başlıklı raporda, dünya genelinde su döngüsünün giderek daha düzensiz ve aşırı hale geldiğini vurgulayan WMO, bu döngünün "tufan ve kuraklık" arasında gidip geldiğine işaret etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Su Ajansı (UN Water), yaklaşık 3,6 milyar insanın yılda en az bir ay suya yetersiz erişimle karşı karşıya kaldığını belirterek bu sayının 2050'ye kadar 5 milyarı aşmasının öngörüldüğünü aktardı.
Yıl boyunca görülen sıcaklık anormalliklerinin, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun tarihi seviyelere çıkmasıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çeken uzmanlara göre, 2025'te görülen sıcaklık artışları, iklim krizinin artık yalnızca bir gelecek tehdidi olmadığını, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir gerçeklik haline getirdiğini ortaya koyuyor.
Uzmanlar, aşırı sıcakların doğrudan ölüm ve sağlık sorunlarına yol açmanın yanı sıra aynı zamanda tarım ürünlerinin zarar görmesi, su kaynaklarının azalması ve enerji talebinin artması gibi zincirleme krizlere de neden olduğunu vurguluyor.