2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere çıktı! Giderek çoraklaşıyoruz...

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından en sıcak yıl olduğu doğrulanan 2024'ün ardından bu sene de küresel ortalama sıcaklıklar birçok bölgede rekor seviyelere ulaştı.

Kasım ayında yayımladığı raporda 2025’in kayıtlardaki en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olacağını bildiren WMO, olağanüstü sıcaklık eğilimlerinin bu yıl da devam ettiğini kaydetti.