2025'te küresel satış rekoru elektrikli araçların oldu! 20,7 milyon satış yapıldı...
Otomobil satış oranları ortaya çıktı. Küresel satış rakamlarına göre ilk sırayı elektrikli araçlar aldı. Bu otomobiller hem enerji tasarrufu hem de ekonomik sürüş keyfini aynı anda sağlayabiliyor.
Dünya genelinde elektrikli araç (EV) satışları 2025 yılında güçlü bir artış sergileyerek 20,7 milyon adede çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Londra merkezli Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayımlanan verilere göre, küresel satışlar yıllık bazda yüzde 20 büyüme kaydetti. Bu performans, küresel ekonomik belirsizliklere ve teşvik politikalarındaki değişimlere rağmen elektrikli araç pazarının dayanıklılığını ortaya koydu.
Küresel elektrikli araç satışlarının 12,9 milyonu Çin’de gerçekleşti. Çin pazarı, 2025’te yıllık bazda yüzde 17 büyürken, yılın son çeyreğinde satış temposunda belirgin bir yavaşlama görüldü.
Yoğun iç rekabet, agresif fiyat indirimleri ve artan model çeşitliliği, Çin’deki büyümenin temel itici unsurları oldu.
ÇİNLİ MARKALAR YURT DIŞINA AÇILDI
İç pazardaki rekabet baskısının artmasıyla birlikte Çinli otomobil üreticileri ihracata yöneldi. Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya başta olmak üzere birçok bölgede Çinli markaların payı hızla yükseldi. Bu durum, dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışlarını da destekledi.
Avrupa pazarında satılan elektrikli araçların yüzde 19’unu Çinli markalar oluşturdu.