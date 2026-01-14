2025'te küresel satış rekoru elektrikli araçların oldu! 20,7 milyon satış yapıldı...

Dünya genelinde elektrikli araç (EV) satışları 2025 yılında güçlü bir artış sergileyerek 20,7 milyon adede çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Londra merkezli Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayımlanan verilere göre, küresel satışlar yıllık bazda yüzde 20 büyüme kaydetti. Bu performans, küresel ekonomik belirsizliklere ve teşvik politikalarındaki değişimlere rağmen elektrikli araç pazarının dayanıklılığını ortaya koydu.