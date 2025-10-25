BIST 10.942
2025'te IMF'ye en fazla borcu olan ülke açıklandı! Türkiye'nin IMF'ye ne kadar borcu var?

IMF'ye en çok borcu olan ülke açıklandı. açıklanan 2025 raporunda IMF'ye en çok borçlu ülkeler ortaya çıktı. İşte IMF'nin açıkladığı 2025 raporuna göre en borçlu ülkeler...

ÜLKELER BORÇ BATAĞINDA!

 IMF'den en fazla borç alan ülkeler, genellikle ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon oranları ve yetersiz döviz rezervleri gibi zorluklarla mücadele etmektedir.

 Borç batağındaki bu ülkeler, IMF kredileriyle mali dengelerini kurmayı ve ekonomik yapılarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKE!

20)  TANZANYA  |  1 MİLYAR DOLAR

19)  SENEGAL  |  1,06 MİLYAR DOLAR

18)  KAMERUN  |  1,09 MİLYAR DOLAR

17)  GÜNEY AFRİKA  |   1,14 MİLYAR DOLAR

16)  SRİ LANKA  |  1,26 MİLYAR DOLAR

15)  ETİYOPYA  |  1,49 MİLYAR DOLAR

14)  ÜRDÜN  |  1,54 MİLYAR DOLAR

